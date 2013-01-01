Одобрение с любой кредитной историей
Получите до 10 000 000 ₽ на срок до 3 лет
Деньги за 30 минут, авто остается у Вас
Рассчитайте сумму к возврату, ставку и ежемесячный платёж
25 000 ₽ 1 000 000 ₽ 10 000 000 ₽
1 месяц 18 месяцев 36 месяцев
01
100% одобрение с любой кредитной историей
02
Выдача займа по 3 документам: паспорту РФ, ПТС и СТС
03
Без поручителей и справок с места работы
04
Досрочное погашение займа без штрафов и переплат
05
Выдаем займы, даже под старые автомобили
06
Выдаём до 90% рыночной стоимости авто
07
Без датчиков и маяков на автомобиле
08
Без штрафов и комиссий за досрочное погашение
Возможно досрочное погашение без штрафов в любой день пользования займом. Проценты оплачиваются только за фактический срок займа.
В случае неуплаты в срок, пеня при просрочке составляет 15% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день.
К заемщику:
К транспорту:
К документам:
Мы выдаем займы под залог ПТС любых видов транспортных средств
Заполните короткую форму и получите одобрение в течение 8 минут
2018 года выпуска. Пробег 5 323 км.
2017 года выпуска. Пробег 49 053 км.
2017 года выпуска. Пробег 85 364 км.
2016 года выпуска. Пробег 92 320 км.
2013 года выпуска. Пробег 143 763 км.
2018 года выпуска. Пробег 101 430 км.
1
Оставляете
заявку
Отправьте заявку через сайт или позвоните нам по телефону
Отправьте заявку через сайт или позвоните нам по телефону
2
Получите
одобрение
Заполните анкету по телефону и получите одобрение по сумме и процентной ставке
Заполните анкету по телефону и получите одобрение по сумме и процентной ставке
3
Оформите
договор
После получения одобрения, оформите договор займа и залога
После получения одобрения, оформите договор займа и залога
4
Получаете
деньги
Вы можете получить деньги наличными в офисе или на банковскую карту
Вы можете получить деньги наличными в офисе или на банковскую карту
Ответы на вопросы клиентов автоломбарда под залог ПТС «АвтоЗайм»
Наши специалисты круглосуточно ответят
на любые ваши вопросы
Звонок бесплатный