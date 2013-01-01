Автоломбард под залог ПТС автомобиля

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Получите до 10 000 000 ₽ на срок до 3 лет

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1 месяц 18 месяцев 36 месяцев

Ваша ставка 2 % в месяц
Сумма процентов 169 846 ₽
Сумма к возврату 1 169 846 ₽


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    Преимущества нашего автоломбарда

    01

    100% одобрение с любой кредитной историей

    02

    Выдача займа по 3 документам: паспорту РФ, ПТС и СТС

    03

    Без поручителей и справок с места работы

    04

    Досрочное погашение займа без штрафов и переплат

    05

    Выдаем займы, даже под старые автомобили

    06

    Выдаём до 90% рыночной стоимости авто

    07

    Без датчиков и маяков на автомобиле

    08

    Без штрафов и комиссий за досрочное погашение

    Условия займа под залог ПТС

    Сумма займа:
    от 25 000 до 10 000 000 ₽
    Срок займа:
    от 1 месяца до 3 лет
    Процентная ставка:
    от 24 до 42% годовых
    Максимальная сумма займа::
    90% стоимости транспорта
    Кредитная история:
    не имеет значения
    Сроки выдачи:
    деньги в течение 30 минут

    Возможно досрочное погашение без штрафов в любой день пользования займом. Проценты оплачиваются только за фактический срок займа.

    В случае неуплаты в срок, пеня при просрочке составляет 15% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день.

    Требования автоломбарда

    user

    К заемщику:

    • Гражданство РФ
    • Возраст от 18 до 75 лет
    • Не требуется официальное трудоустройство
    • Не требуются поручители по займу
    • Кредитная история не имеет значения
    car

    К транспорту:

    • Исправное тех. состояние
    • Состоит на учете в ГИБДД
    • Отсутсвие ареста или обременения
    • Возраст авто не имеет значения
    • Возможен как оригинал ПТС, так и дубликат. Пометки в ПТС не вносятся
    docs

    К документам:

    • Паспорт РФ
    • Паспорт технического средства (ПТС) или дубликат
    • Не требуется официальное трудоустройство
    • Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)

    Займы под залог ПТС всех видов техники

    Мы выдаем займы под залог ПТС любых видов транспортных средств

    Легковые авто

    Отечественные авто и иномарки

    Грузовые авто

    Грузовики, тягачи и фуры

    Спецтехника

    Трактора, краны и бульдозеры

    Мотоциклы

    Мотоциклы, скутеры и квадроциклы

    Заявка на займ под залог ПТС

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      Примеры выданных займов

      Kia Rio

      2018 года выпуска. Пробег 5 323 км.

      • Рыночная цена:735 000 ₽
      • Срок займа:12 месяцев
      • Ставка:2,5% в месяц
      • Выданная сумма:648 000 ₽

      Hyndai Solaris

      2017 года выпуска. Пробег 49 053 км.

      • Рыночная цена:680 000 ₽
      • Срок займа:24 месяцев
      • Ставка:2% в месяц
      • Выданная сумма:570 000 ₽

      BMW X5

      2017 года выпуска. Пробег 85 364 км.

      • Рыночная цена:3 700 000 ₽
      • Срок займа:6 месяцев
      • Ставка:2,5% в месяц
      • Выданная сумма:2 830 000 ₽

      Skoda Octavia

      2016 года выпуска. Пробег 92 320 км.

      • Рыночная цена:620 000 ₽
      • Срок займа:12 месяцев
      • Ставка:2,5% в месяц
      • Выданная сумма:512 500 ₽

      Toyota Camry

      2013 года выпуска. Пробег 143 763 км.

      • Рыночная цена:830 000 ₽
      • Срок займа:6 месяцев
      • Ставка:3% в месяц
      • Выданная сумма:693 000 ₽

      Audi Q5

      2018 года выпуска. Пробег 101 430 км.

      • Рыночная цена:2 400 000 ₽
      • Срок займа:6 месяцев
      • Ставка:3% в месяц
      • Выданная сумма:1 862 000 ₽

      Как получить займ в нашем автоломбарде

      Мы предлагаем максимально простую процедуру получения займа

      1

      Оставляете
      заявку

      Отправьте заявку через сайт или позвоните нам по телефону

      Отправьте заявку через сайт или позвоните нам по телефону

      2

      Получите
      одобрение

      Заполните анкету по телефону и получите одобрение по сумме и процентной ставке

      Заполните анкету по телефону и получите одобрение по сумме и процентной ставке

      3

      Оформите
      договор

      После получения одобрения, оформите договор займа и залога

      После получения одобрения, оформите договор займа и залога

      4

      Получаете
      деньги

      Вы можете получить деньги наличными в офисе или на банковскую карту

      Вы можете получить деньги наличными в офисе или на банковскую карту

      Ответы на вопросы

      Ответы на вопросы клиентов автоломбарда под залог ПТС «АвтоЗайм»

      Автоломбард предлагает круглосуточные онлайн займы. Рассчитать сумму и условия кредитования еще до обращения к нам вы можете прямо здесь на сайте. Также в режиме онлайн доступна подача заявки на получение кредита, что в разы ускоряет процедуру его оформления.
      В ломбарде вы сможете взять наличные деньги под залог ПТС автомобиля круглосуточно. Мы работаем без праздников, перерывов и выходных, предлагая своим клиентам срочную финансовую помощь без задержек и бюрократических проволочек. Подать заявку на сайте можно в любое время суток. Мы рассмотрим ее в течение 5 минут.
      Да, мы предоставляем круглосуточные займы наличными или на карту. Оформить заявку на сайте вы можете в любое время дня и ночи. При необходимости можно получить займ на карту под залог авто в выходные дни без перерывов и промедлений.
      Да, весь перечень займов под залог ПТС предполагает одинаковые условия. В залог авто не берется. В ломбарде остается лишь ПТС и подписанный вами договор.
      Да, наличие генеральной доверенности позволяет вам распоряжаться автомобилем на свое усмотрение. В том числе вы можете оформить кредит под залог его паспорта. Для прямых владельцев ТС и тех, кто оформляет договор, имея на руках генеральную доверенность, обязательства по займу под ПТС авто машины одинаковы. Для соблюдения всех условий кредитования достаточно своевременно вносить ежемесячные платежи и не допускать просрочек.
      Да, наличие генеральной доверенности позволяет вам распоряжаться автомобилем на свое усмотрение. В том числе вы можете оформить кредит под залог его паспорта. Для прямых владельцев ТС и тех, кто оформляет договор, имея на руках генеральную доверенность, обязательства по займу под ПТС авто машины одинаковы. Для соблюдения всех условий кредитования достаточно своевременно вносить ежемесячные платежи и не допускать просрочек.
      Да, наличие генеральной доверенности позволяет вам распоряжаться автомобилем на свое усмотрение. В том числе вы можете оформить кредит под залог его паспорта. Для прямых владельцев ТС и тех, кто оформляет договор, имея на руках генеральную доверенность, обязательства по займу под ПТС авто машины одинаковы. Для соблюдения всех условий кредитования достаточно своевременно вносить ежемесячные платежи и не допускать просрочек.
      Да, наличие генеральной доверенности позволяет вам распоряжаться автомобилем на свое усмотрение. В том числе вы можете оформить кредит под залог его паспорта. Для прямых владельцев ТС и тех, кто оформляет договор, имея на руках генеральную доверенность, обязательства по займу под ПТС авто машины одинаковы. Для соблюдения всех условий кредитования достаточно своевременно вносить ежемесячные платежи и не допускать просрочек.
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