Да, наличие генеральной доверенности позволяет вам распоряжаться автомобилем на свое усмотрение. В том числе вы можете оформить кредит под залог его паспорта. Для прямых владельцев ТС и тех, кто оформляет договор, имея на руках генеральную доверенность, обязательства по займу под ПТС авто машины одинаковы. Для соблюдения всех условий кредитования достаточно своевременно вносить ежемесячные платежи и не допускать просрочек.