Автоломбард под залог ПТС в Астрахани оставляет заемщикам возможность продолжить пользоваться транспортным средством даже после получения займа под залог машины. Наша организация выдает кредиты населению в размере до 10 000 000 рублей или до 90% от рыночной стоимости авто под низкий процент. Деятельность автоломбарда ведется на выгодных условиях в соответствии с законом 196-ФЗ. Автоломбард под залог ПТС заключает договор займа, а получить деньги под ПТС можно переводом на карту или наличными. Автоломбард в Астрахани имеет следующие преимущества:

Онлайн оформление на сайте автоломбарда;

Выдаем кредит заемщикам с плохой кредитной историей;

Можно получить деньги под залог ПТС на любые цели.

В качестве автозалога может служить автомобиль любой марки – принимаются отечественные автомобили и ТС иностранного производства.