Получите до 10 000 000 ₽ под залог ПТС авто
Выдаем с любой кредитной историей
Без справок и поручителей
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До 90% от рыночной стоимости авто
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Займ по паспорту, ПТС и СТС
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Автоломбард под залог ПТС в Астрахани оставляет заемщикам возможность продолжить пользоваться транспортным средством даже после получения займа под залог машины. Наша организация выдает кредиты населению в размере до 10 000 000 рублей или до 90% от рыночной стоимости авто под низкий процент. Деятельность автоломбарда ведется на выгодных условиях в соответствии с законом 196-ФЗ. Автоломбард под залог ПТС заключает договор займа, а получить деньги под ПТС можно переводом на карту или наличными. Автоломбард в Астрахани имеет следующие преимущества:
В качестве автозалога может служить автомобиль любой марки – принимаются отечественные автомобили и ТС иностранного производства.
Возможно досрочное погашение без штрафов в любой день пользования займом. Проценты оплачиваются только за фактический срок займа.
В случае неуплаты в срок, пеня при просрочке составляет 15% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день.
К заемщику:
К транспорту:
К документам:
Деньги под залог ПТС в Астрахани могут получить заемщики, достигшие 18-летия и владеющими автомобилем. Автоломбард не требует справок с места работы и документов подтверждающих доход, а также поручителей. Чтобы взять деньги под залог ПТС автомобиля, понядобится:
Выгодный Займ под залог ПТС точно будет одобрен, если транспорт зарегистрирован в РФ по правилам ГИБДД. Мы выдаем займы без залога автомобиля, поэтому вы сможете продолжать пользоваться машиной даже после получения денег..
Мы выдаем займы под залог ПТС любых видов транспортных средств
Автоломбард без сдачи машины в Астрахани принимает в качестве залога любое транспортное средство: легковое и грузовое авто, спецтранспорт, автобус, мотоцикл, сельхозтехнику, тягач, бульдозер и другие. Максимальная сумма денег в долг под залог авто – 10 млн рублей, максимальный срок – до 3 лет. Низкий процент в месяц без скрытых комиссий;
Оформить получение денег под залог ПТС можно на сайте автоломбарда
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2018 года выпуска. Пробег 5 323 км.
2017 года выпуска. Пробег 49 053 км.
2017 года выпуска. Пробег 85 364 км.
2016 года выпуска. Пробег 92 320 км.
2013 года выпуска. Пробег 143 763 км.
2018 года выпуска. Пробег 101 430 км.
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Вы можете получить деньги наличными в офисе или на банковскую карту
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Деньги под залог автомобиля вы сможете получить в течение часа после оформления заявки. Расскажем, как это сделать:
Получите на руки деньги под залог автотранспорта перечислением на карту или наличными
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