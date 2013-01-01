Автоломбард в Астрахани

Получите до 10 000 000 ₽ под залог ПТС авто

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Ваша ставка 2 % в месяц
Сумма процентов 169 846 ₽
Сумма к возврату 1 169 846 ₽


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    Преимущества автоломбарда в Астрахани

    01

    Ставка от 2% в месяц без скрытых комиссий

    02

    100% одобрение кредита клиентам с любой кредитной историей

    03

    До 90% от рыночной стоимости авто

    04

    Займ по паспорту, ПТС и СТС

    05

    Авто остается у Вас в собственности

    06

    Без справок о подтверждении дохода

    07

    Досрочное погашение без переплат

    08

    Автоломбард под залог ПТС в Астрахани оставляет заемщикам возможность продолжить пользоваться транспортным средством даже после получения займа под залог машины. Наша организация выдает кредиты населению в размере до 10 000 000 рублей или до 90% от рыночной стоимости авто под низкий процент. Деятельность автоломбарда ведется на выгодных условиях в соответствии с законом 196-ФЗ. Автоломбард под залог ПТС заключает договор займа, а получить деньги под ПТС можно переводом на карту или наличными. Автоломбард в Астрахани имеет следующие преимущества:

    • Онлайн оформление на сайте автоломбарда;
    • Выдаем кредит заемщикам с плохой кредитной историей;
    • Можно получить деньги под залог ПТС на любые цели.

    В качестве автозалога может служить автомобиль любой марки – принимаются отечественные автомобили и ТС иностранного производства.

    Условия для получения денег под залог ПТС в Астрахани

    Сумма займа:
    от 25 000 до 10 000 000 ₽
    Срок займа:
    от 1 месяца до 3 лет
    Процентная ставка:
    от 24 до 42% годовых
    Максимальная сумма займа::
    90% стоимости транспорта
    Кредитная история:
    не имеет значения
    Сроки выдачи:
    деньги в течение 30 минут

    Возможно досрочное погашение без штрафов в любой день пользования займом. Проценты оплачиваются только за фактический срок займа.

    В случае неуплаты в срок, пеня при просрочке составляет 15% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день.

    Требования автоломбарда в Астрахани

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    К заемщику:

    • Гражданство РФ
    • Возраст от 18 до 75 лет
    • Не требуется официальное трудоустройство
    • Не требуются поручители по займу
    • Кредитная история не имеет значения
    car

    К транспорту:

    • Исправное тех. состояние
    • Состоит на учете в ГИБДД
    • Отсутсвие ареста или обременения
    • Возраст авто не имеет значения
    • Возможен как оригинал ПТС, так и дубликат. Пометки в ПТС не вносятся
    docs

    К документам:

    • Паспорт РФ
    • Паспорт технического средства (ПТС) или дубликат
    • Не требуется официальное трудоустройство
    • Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)

    Деньги под залог ПТС в Астрахани могут получить заемщики, достигшие 18-летия и владеющими автомобилем. Автоломбард не требует справок с места работы и документов подтверждающих доход, а также поручителей. Чтобы взять деньги под залог ПТС автомобиля, понядобится:

    • Паспорт РФ;
    • ПТС авто, который передается в залог, или выписка из реестра электронных ПТС;
    • Свидетельство о регистрации ТС.

    Выгодный Займ под залог ПТС точно будет одобрен, если транспорт зарегистрирован в РФ по правилам ГИБДД. Мы выдаем займы без залога автомобиля, поэтому вы сможете продолжать пользоваться машиной даже после получения денег..

    Деньги под залог ПТС любых ТС в Астрахани

    Мы выдаем займы под залог ПТС любых видов транспортных средств

    Легковые авто

    Отечественные авто и иномарки

    Грузовые авто

    Грузовики, тягачи и фуры

    Спецтехника

    Трактора, краны и бульдозеры

    Мотоциклы

    Мотоциклы, скутеры и квадроциклы

    Автоломбард без сдачи машины в Астрахани принимает в качестве залога любое транспортное средство: легковое и грузовое авто, спецтранспорт, автобус, мотоцикл, сельхозтехнику, тягач, бульдозер и другие. Максимальная сумма денег в долг под залог авто – 10 млн рублей, максимальный срок – до 3 лет. Низкий процент в месяц без скрытых комиссий;

    • Кредитная история не имеет значения;
    • Деньги под залог авто в течение часа после отправления заявки;
    • Автомобиль остается у вас после получения займа.

    Оформить получение денег под залог ПТС можно на сайте автоломбарда

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      Примеры выданных займов

      Kia Rio

      2018 года выпуска. Пробег 5 323 км.

      • Рыночная цена:735 000 ₽
      • Срок займа:12 месяцев
      • Ставка:2,5% в месяц
      • Выданная сумма:648 000 ₽

      Hyndai Solaris

      2017 года выпуска. Пробег 49 053 км.

      • Рыночная цена:680 000 ₽
      • Срок займа:24 месяцев
      • Ставка:2% в месяц
      • Выданная сумма:570 000 ₽

      BMW X5

      2017 года выпуска. Пробег 85 364 км.

      • Рыночная цена:3 700 000 ₽
      • Срок займа:6 месяцев
      • Ставка:2,5% в месяц
      • Выданная сумма:2 830 000 ₽

      Skoda Octavia

      2016 года выпуска. Пробег 92 320 км.

      • Рыночная цена:620 000 ₽
      • Срок займа:12 месяцев
      • Ставка:2,5% в месяц
      • Выданная сумма:512 500 ₽

      Toyota Camry

      2013 года выпуска. Пробег 143 763 км.

      • Рыночная цена:830 000 ₽
      • Срок займа:6 месяцев
      • Ставка:3% в месяц
      • Выданная сумма:693 000 ₽

      Audi Q5

      2018 года выпуска. Пробег 101 430 км.

      • Рыночная цена:2 400 000 ₽
      • Срок займа:6 месяцев
      • Ставка:3% в месяц
      • Выданная сумма:1 862 000 ₽

      Как получить деньги под залог ПТС в Астрахани

      Мы предлагаем максимально простую процедуру получения займа

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      Оставляете
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      Вы можете получить деньги наличными в офисе или на банковскую карту

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      Деньги под залог автомобиля вы сможете получить в течение часа после оформления заявки. Расскажем, как это сделать:

      1. Заполните форму для получения денег под ПТС авто или позвонить в автоломбард по телефону, указанному на сайте. Дождитесь звонка от менеджера.
      2. Договоритесь о процедуре оценки ТС для оформления займа под залог авто.
      3. Подпишите договор с автоломбардом на выгодных условиях всего за 10 минут, чтобы получить деньги в долг под залог авто.

      Получите на руки деньги под залог автотранспорта перечислением на карту или наличными

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